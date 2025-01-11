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11 января 2025, 01:16 | Обновлено 11 января 2025, 02:00
578
0

ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds

Печальная история, когда любовь к фаст-фуду затмила собой невероятный талант

11 января 2025, 01:16 | Обновлено 11 января 2025, 02:00
578
0
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
Getty Images/Global Images Ukraine. Андерсон

Экс-защитники «Манчестер Юнайтед» Рафаэль и Фабио да Силва в своей автобиографии «The Sunshine Kids» рассказали про футболиста, который впечатлил их наибольше на протяжении всей карьеры.

McDonalds – это не тот ресторан, который асоциируется с великими чемпионами.

Но для бразильского полузащитника «красных дьяволов» Андерсона это заведение стало смыслом жизни.

«Когда мы ехали по автомагистрали, Андерсон всегда прыгал и импульсивно кричал: «McDonalds, McDonalds»

«Парень был сумасшедшим, но я люблю его. Дайте ему мяч, и он просто будет играть со свободой, и иногда, если он получит хорошую серию игр, он сможет играть так же хорошо, как любой игрок лиги.

«Он получил много серьезных травм, а затем его проблемы с питанием начали влиять на него.

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«Это не случайно, что его лучшая форма пришла, когда он имел много игр, потому что именно тогда он не мог так много есть.

«Я скажу кое-что об Андерсоне – если бы он был по-настоящему профессиональным футболистом, он мог бы быть лучшим в мире.

«Я говорю, что это все было серьезно. Я не знаю, воспринимал ли он когда-нибудь что-то серьезно. Он просто любил жизнь такой легкой и непринужденной», – пишут братья да Силва.

Андерсон за свою карьеру поиграл за такие клуб как: «Гремио», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентина», «Интернасьонал», «Куритиба», «Адана Демирспор».

Бразилец выиграл четыре титула АПЛ в составе «Юнайтед», также – Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

Питер Крауч рассказал, что у Андерсона сейчас своя ферма в Бразилии, о чем он мечтал:

«Андерсон сказал Рио Фердинанду: «Я собираюсь заработать достаточно денег, чтобы купить 50 коров в Бразилии. Он это сделал, и я думаю, что теперь у него сотни коров. Этого он хотел достичь – иметь свою ферму».

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Артем Діхтяренко Источник: Sport Bible
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