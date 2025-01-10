Заслуженно. Фанаты о победе Нуну Эшпириту Санту как лучшего тренера АПЛ

10 января главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту был назван лучшим тренером АПЛ за декабрь.

Декабрь стал отличным для «Ноттингем Форест», который одержал пять побед подряд в АПЛ и стал единственной командой, победившей «Ливерпуль» в этом сезоне. Это второй приз Санту за последние три месяца и шестой в карьере. Он сравнялся с Эллардайсом и Робсоном, но все еще отстает от рекорда сэра Алекса Фергюсона, у которого 27 побед.

Фанаты высоко оценили работу тренера. «Ноттингем Форест» занимает 3-е место с 40 очками, сравнявшись с «Арсеналом», а «Ливерпуль» лидирует с 46 очками.

Bitcoin Connoisseur: «Полностью заслуженно. Невероятный тренер. То, что он уже достиг в «Ноттингем Форест», это нечто особенное. У них действительно есть шанс вернуться в Лигу чемпионов, туда, где они и должны быть. Если игроки останутся здоровыми и стабильными, и удастся сделать несколько подписаний в январе, они 100% справятся».

Nessa: «Черт, я думал это будет Арне Слот».

Lea: «Победа над «Эвертоном» в наши дни достойна награды».

Addi: «В этом месяце «Ливерпуль» был полностью ограблен».

Enzo Maresca’s Chelsea: «Заслуженно, он проделывает там невероятную работу».

Tone-Lise Vilje: «Фантастическое достижение в этом сезоне. Поздравляем!».

Varun: «Тренер года, если он сможет привести «Ноттингем» в топ-4».

Wise man: «Самый недооцененный тренер во всем мире!!».

James: «Мы побороли проклятие выездной формы, теперь пора победить проклятие тренера месяца».