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Англия
10 января 2025, 22:50 | Обновлено 10 января 2025, 22:55
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0

Заслуженно. Фанаты о победе Нуну Эшпириту Санту как лучшего тренера АПЛ

Нуну Эшпириту Санту победил в голосовании за звание лучшего тренера декабря в АПЛ

10 января 2025, 22:50 | Обновлено 10 января 2025, 22:55
175
0
Заслуженно. Фанаты о победе Нуну Эшпириту Санту как лучшего тренера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту был назван лучшим тренером АПЛ за декабрь.

Декабрь стал отличным для «Ноттингем Форест», который одержал пять побед подряд в АПЛ и стал единственной командой, победившей «Ливерпуль» в этом сезоне. Это второй приз Санту за последние три месяца и шестой в карьере. Он сравнялся с Эллардайсом и Робсоном, но все еще отстает от рекорда сэра Алекса Фергюсона, у которого 27 побед.

Фанаты высоко оценили работу тренера. «Ноттингем Форест» занимает 3-е место с 40 очками, сравнявшись с «Арсеналом», а «Ливерпуль» лидирует с 46 очками.

Bitcoin Connoisseur: «Полностью заслуженно. Невероятный тренер. То, что он уже достиг в «Ноттингем Форест», это нечто особенное. У них действительно есть шанс вернуться в Лигу чемпионов, туда, где они и должны быть. Если игроки останутся здоровыми и стабильными, и удастся сделать несколько подписаний в январе, они 100% справятся».

Nessa: «Черт, я думал это будет Арне Слот».

Lea: «Победа над «Эвертоном» в наши дни достойна награды».

Addi: «В этом месяце «Ливерпуль» был полностью ограблен».

Enzo Maresca’s Chelsea: «Заслуженно, он проделывает там невероятную работу».

Tone-Lise Vilje: «Фантастическое достижение в этом сезоне. Поздравляем!».

Varun: «Тренер года, если он сможет привести «Ноттингем» в топ-4».

Wise man: «Самый недооцененный тренер во всем мире!!».

James: «Мы побороли проклятие выездной формы, теперь пора победить проклятие тренера месяца».

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Нуну Эшпириту Санту Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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