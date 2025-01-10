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10 января 2025, 22:36 |
836
0

ФОТО. Жена Руни рассказала, за какую татуировку мужа ей стыдно

Колин Руни была недовольна одним решением Уэйна

10 января 2025, 22:36 |
836
0
ФОТО. Жена Руни рассказала, за какую татуировку мужа ей стыдно
Getty Images/Global Images Ukraine. Колин и Уэйн Руни

Жена экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни, Колин, рассказала за какую татуировку мужа ей стыдно.

Колин Руни сходила в гости к Гари Невиллу на шоу «Stick To Football», где поделилась историей:

«Мы собирались на вечеринку, поскольку одному из наших друзей исполнилось 18 лет, он был немного старше нас.

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В тот день мне позвонили, и это был двоюродный брат Уэйна, который спросил меня, пишу ли я свое имя с одной L или с двумя L.

Уэйн сказал мне, что все хорошо, потому что мы будем вместе навсегда».

Уэйн набил татуировку с именем жены, и эта идея пристыдила тогда ещё совсем молодую Колин.

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Артем Діхтяренко Источник: Sport Bible
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