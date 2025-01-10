Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 4 гола за 19 минут. Огненная игра между Боруссией Д и Байером
Германия
10 января 2025, 22:05 | Обновлено 10 января 2025, 22:13
404
0

ВИДЕО. 4 гола за 19 минут. Огненная игра между Боруссией Д и Байером

Команды очень быстро отличились сразу 4 голами

10 января 2025, 22:05 | Обновлено 10 января 2025, 22:13
404
0
ВИДЕО. 4 гола за 19 минут. Огненная игра между Боруссией Д и Байером
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

В пятницу, 20 января, проходит матч 16-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Байером».

Матч проходит на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 1-й же минуте матча за «Байер» забил Телла, после чего на 8-й минуте преимущество «аптекарей» удвоил Патрик Шик. На 12-й минуте Байно-Гиттенс сократил отставание «шмелей», забив гол. На 19-й минуте Патрик сделал дубль в ворота хозяев поля. Счет на табло – 1:3.

❗️ ВИДЕО. 4 гола за 19 минут. Огненная игра между Боруссией Д и Байером

По теме:
Начало топ-матча Боруссии Д и Байера в Бундеслиге отложено. Что случилось?
Стартовые составы на топ-матч Бундеслиги: Боруссия Дортмунд – Байер
Динамо – Магдебург – 1:3. Не забили два пенальти. Голы и обзор матча
Байер Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Байер видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига Патрик Шик Джейми Байно-Гиттенс Нейтан Телла
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
Бокс | 10 января 2025, 01:11 0
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко

Шакур Стивенсон высказался о Василии Ломаченко

Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой
Футбол | 10 января 2025, 22:27 0
Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой
Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой

Френки де Йонг, Рональд Араухо, Ансу Фати и Эрик Гарсия могут сменить клубную прописку

«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10.01.2025, 07:47
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Ломаченко дадут шанс сохранить титул IBF. Возможен бой с россиянином
Бокс | 10.01.2025, 17:14
Ломаченко дадут шанс сохранить титул IBF. Возможен бой с россиянином
Ломаченко дадут шанс сохранить титул IBF. Возможен бой с россиянином
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Футбол | 10.01.2025, 07:50
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
08.01.2025, 19:29 2
Теннис
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30
Футбол
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
08.01.2025, 16:52 9
Футбол
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 18
Футбол
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем