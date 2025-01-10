ВИДЕО. 4 гола за 19 минут. Огненная игра между Боруссией Д и Байером
Команды очень быстро отличились сразу 4 голами
В пятницу, 20 января, проходит матч 16-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Байером».
Матч проходит на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.
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На 1-й же минуте матча за «Байер» забил Телла, после чего на 8-й минуте преимущество «аптекарей» удвоил Патрик Шик. На 12-й минуте Байно-Гиттенс сократил отставание «шмелей», забив гол. На 19-й минуте Патрик сделал дубль в ворота хозяев поля. Счет на табло – 1:3.
❗️ ВИДЕО. 4 гола за 19 минут. Огненная игра между Боруссией Д и Байером
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