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  4. «Монстр». Фанаты о победе Исака в номинации лучший игрок месяца АПЛ
Англия
10 января 2025, 21:10 |
143
1

«Монстр». Фанаты о победе Исака в номинации лучший игрок месяца АПЛ

Александер Исак победил в голосовании за звание лучшего игрока АПЛ в декабре

10 января 2025, 21:10 |
143
1
«Монстр». Фанаты о победе Исака в номинации лучший игрок месяца АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак был признан лучшим игроком АПЛ в декабре.

Декабрь для Исака был отличным. Он сыграл шесть матчей, забил восемь голов и отдал две передачи. «Ньюкасл» проиграл только один раз и сыграл вничью, остальные четыре матча выиграл. Он стал четвертым шведом, который получил титул лучшего игрока месяца в АПЛ, после Фредди Юнгберга, Йохана Эльмандера и Златана Ибрагимовича.

Фанаты рады прогрессу Исака, но некоторые считают, что награда должна была достаться Салаху из «Ливерпуля».

Stephen R Power: «Футболка «Арсенала» будет отлично смотреться на нем через несколько месяцев».

Laith: «Он даже не может улыбаться, потому что знает, что ограбил Салаха».

Lucas Keeler: «Этот парень лучше всей команды «Юнайтед».

Tonde: «Салах должен был выиграть».

Ismael Mansoor: «Даааа!! Он заслужил это! Парень в последнее время просто крушит все на своем пути!».

Pure Football: «Исак – монстр, никогда не отпускайте его».

Spoonali: «Тот факт, что всех болельщиков «Ливерпуля» уже расстроил тот факт, что в этом месяце он оказался лучше Салаха, да еще и забил им лучший гол, это прекрасно».

Make Football Great: «Он был великолепен, но я не могу отделаться от ощущения, что Салаха обокрали».

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Александер Исак Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший игрок реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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Gargantua81
в свое время оказался лишним в Боруссии
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