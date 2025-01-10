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10 января 2025, 21:10 |
113
0

Эрлинг Холанд получил Золотой мяч, правда норвежский

Форвард «Манчестер Сити» не имеет конкурентов в собственной стране

10 января 2025, 21:10 |
113
0
Эрлинг Холанд получил Золотой мяч, правда норвежский
fotball.no

24-летний форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил награду «Gullballen».

«Gullballen» ежегодно вручается Норвежской футбольной федерацией лучшим футболистам среди женщин и мужчин.

Как и в прошлом году, награду получили Каролин Грэм Хансен и Эрлинг Холанд. Для обеих это уже пятая победа. Холанд получает награду пятый год подряд, тогда как Грэм Хансен получила свою пятую награду за последние шесть лет.

Эрлинг Холанд в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 31 матч и забил 27 голов в чемпионате, 9 матчей и 6 мячей в Лиге чемпионов, а также 5 матчей и 6 голов за сборную Норвегии.

Каролин Грэм Хансен провела фантастический сезон в составе «Барселоны», с которой выиграла чемпионат, кубок, суперкубок и Лигу чемпионов.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу
Олександр Сільченко Источник: Федерация футбола Норвегии
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