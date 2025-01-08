Серьезная дуэль. Известны стартовые составы на матч Атлетик – Барселона

В среду, 8 января, пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.

Матч пройдет на Король Абдалла Спорт Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Эрнесто Вальверде и Ханс-Дитер Флик огласили стартовые составы своих команд.

Стартовые составы на матч «Атлетик» – «Барселона»: