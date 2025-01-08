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Испания
08 января 2025, 20:18 | Обновлено 08 января 2025, 20:21
363
0

Серьезная дуэль. Известны стартовые составы на матч Атлетик – Барселона

Матч полуфинала Суперкубка Испании начнется в 21:00

08 января 2025, 20:18 | Обновлено 08 января 2025, 20:21
363
0
Серьезная дуэль. Известны стартовые составы на матч Атлетик – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В среду, 8 января, пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.

Матч пройдет на Король Абдалла Спорт Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все Самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Эрнесто Вальверде и Ханс-Дитер Флик огласили стартовые составы своих команд.

Стартовые составы на матч «Атлетик» – «Барселона»:

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Барселона Атлетик Бильбао Атлетик - Барселона стартовые составы Суперкубок Испании по футболу Эрнесто Вальверде Ханс-Дитер Флик
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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