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08 января 2025, 15:22 |
356
0

В Италии умер известный комментатор и основатель теннисного журнала

Рино Томмази работал в журналистике более 70 лет

08 января 2025, 15:22 |
356
0
В Италии умер известный комментатор и основатель теннисного журнала
Eurosport. Рино Томмазі

На 91-м году жизни ушел из жизни известный итальянский спортивный журналист Рино Томмази, который прославился своим увлечением теннисом и боксом, а также короткой работой главой пресс-службы римского «Лацио».

Томмази сначала мечтал о карьере профессионального теннисиста и даже достиг второго категорийного уровня в Италии. Однако после войны он решил изменить жизненный путь и начал работать корреспондентом в издании Il Messaggero.

Впоследствии его пригласили в редакцию газеты Tuttosport, где он получил известность. Позже Томмази освещал различные виды спорта для La Gazzetta dello Sport, а в 1968 году возглавил пресс-службу футбольного клуба «Лацио».

В 1970 году Томмази основал собственный теннисный журнал Tennis Club. Параллельно он организовывал в Италии боксерские поединки, в которых участвовали ведущие итальянские боксеры.

В 1980-х годах он перешел из газетной журналистики на телевидение. Сильвио Берлускони пригласил Томмази на канал Canale 5, где тот занял должность директора спортивных программ.

В 1990-х Рино работал на Tele+, где был руководителем спортивных программ и комментировал боксерские поединки. Впоследствии к его обязанностям добавились трансляции теннисных матчей.

Томмази оставался активным на телевидении до 2010 года. За свою карьеру он прокомментировал более 400 боксерских боев, оставив заметный след в мире спорта.

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смерть комментаторы Лацио теннис бокс
Олександр Сільченко Источник: Eurosport
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