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  4. ВИДЕО. Это разгром. Гюлер забил благодаря рикошету
Испания
06 января 2025, 20:38 |
266
0

ВИДЕО. Это разгром. Гюлер забил благодаря рикошету

Турок забил благодаря отскоку мяча

06 января 2025, 20:38 |
266
0
ВИДЕО. Это разгром. Гюлер забил благодаря рикошету
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.

Все самые яркие моменты матча в Telegram Sport.ua

На 28-й минуте полузащитник Арда Гюлер пробил, после чего мяч попал в ворота из-за рикошета. Счет на табло стал разгромным, 0:3.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Гюлер забил благодаря рикошету

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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