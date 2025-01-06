В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.

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На 28-й минуте полузащитник Арда Гюлер пробил, после чего мяч попал в ворота из-за рикошета. Счет на табло стал разгромным, 0:3.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Гюлер забил благодаря рикошету