Испания06 января 2025, 20:38 |
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ВИДЕО. Это разгром. Гюлер забил благодаря рикошету
Турок забил благодаря отскоку мяча
06 января 2025, 20:38 |
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В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»
Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.
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На 28-й минуте полузащитник Арда Гюлер пробил, после чего мяч попал в ворота из-за рикошета. Счет на табло стал разгромным, 0:3.
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