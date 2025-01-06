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  4. ВИДЕО. Мадрид опять забил. Камавинга увеличил отрыв Реала
Испания
06 января 2025, 20:26 |
285
0

ВИДЕО. Мадрид опять забил. Камавинга увеличил отрыв Реала

Французский защитник забил в ворота «Депортива Минера»

06 января 2025, 20:26 |
285
0
ВИДЕО. Мадрид опять забил. Камавинга увеличил отрыв Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.

Все самые яркие моменты матча в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте полузащитник Эдуардо Камавинга увеличил преимущество гостей, 0:2.

❗️ ВИДЕО. Мадрид продолжает забивать. Камавинга увеличил отрыв Реала

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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Депортива Минера Эдуардо Камавинга
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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