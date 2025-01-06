Испания06 января 2025, 20:26 |
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ВИДЕО. Мадрид опять забил. Камавинга увеличил отрыв Реала
Французский защитник забил в ворота «Депортива Минера»
06 января 2025, 20:26 |
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В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»
Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.
Все самые яркие моменты матча в Telegram Sport.ua
На 13-й минуте полузащитник Эдуардо Камавинга увеличил преимущество гостей, 0:2.
❗️ ВИДЕО. Мадрид продолжает забивать. Камавинга увеличил отрыв Реала
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