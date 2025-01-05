Предотвратить самоубийство. Суарес принял участие в спасательной операции

3 января в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста произошел инцидент с участием 49-летнего мужчины.

Как сообщает Telenoche, мужчина в 23:00 позвонил в службу по борьбе с домашним насилием и заявил о желании покончить с собой. После звонка гражданин выбросил телефон и залез на высокое дерево с веревкой на шее и пачкой сигарет в кармане. Мужчина планировал растянуть свои действия на длительный промежуток времени. Впоследствии правоохранители прибыли на место событий.

В том городе, вместе со своей женой, отдыхал легендарный экс-форвард «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Суарес. Нападающий прогуливался рядом с местом инцидента и, увидев, что происходит, не прошел мимо. Уругваец подошел к дереву и пытался уговорить мужчину слезть.

Впоследствии, правоохранителям удалось спасти мужчину.