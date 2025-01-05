Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предотвратить самоубийство. Суарес принял участие в спасательной операции
Другие новости
05 января 2025, 23:26 | Обновлено 05 января 2025, 23:37
380
0

Предотвратить самоубийство. Суарес принял участие в спасательной операции

Легендарный экс-нападающий «Барселоны» помог спасти мужчину, который хотел покончить с собой

05 января 2025, 23:26 | Обновлено 05 января 2025, 23:37
380
0
Предотвратить самоубийство. Суарес принял участие в спасательной операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

3 января в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста произошел инцидент с участием 49-летнего мужчины.

Как сообщает Telenoche, мужчина в 23:00 позвонил в службу по борьбе с домашним насилием и заявил о желании покончить с собой. После звонка гражданин выбросил телефон и залез на высокое дерево с веревкой на шее и пачкой сигарет в кармане. Мужчина планировал растянуть свои действия на длительный промежуток времени. Впоследствии правоохранители прибыли на место событий.

В том городе, вместе со своей женой, отдыхал легендарный экс-форвард «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Суарес. Нападающий прогуливался рядом с местом инцидента и, увидев, что происходит, не прошел мимо. Уругваец подошел к дереву и пытался уговорить мужчину слезть.

Впоследствии, правоохранителям удалось спасти мужчину.

По теме:
ФОТО Как звезды футбола отметили Рождество: Месси, Роналду, Бекхэм и другие
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Муж Седоковой покончил с собой. В 2014 году она потеряла Белькевича
Луис Суарес самоубийство Уругвай
Іван Распутін Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2. Сенсация на Энфилде. Видео голов
Футбол | 05 января 2025, 21:57 2
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2. Сенсация на Энфилде. Видео голов
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2. Сенсация на Энфилде. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Футбол | 05 января 2025, 04:20 0
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»

«Арсенал» упустил победу над »Брайтоном»

Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Футбол | 05.01.2025, 12:12
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем
Футбол | 05.01.2025, 20:28
МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем
МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Бокс | 05.01.2025, 07:51
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
04.01.2025, 22:23 3
Футбол
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
03.01.2025, 23:59 5
Футбол
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
04.01.2025, 18:50 4
Бокс
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
04.01.2025, 21:09 27
Футбол
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
04.01.2025, 08:49 12
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
05.01.2025, 08:50 11
Бокс
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
04.01.2025, 08:27 3
Футбол
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
04.01.2025, 16:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем