Предотвратить самоубийство. Суарес принял участие в спасательной операции
Легендарный экс-нападающий «Барселоны» помог спасти мужчину, который хотел покончить с собой
3 января в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста произошел инцидент с участием 49-летнего мужчины.
Как сообщает Telenoche, мужчина в 23:00 позвонил в службу по борьбе с домашним насилием и заявил о желании покончить с собой. После звонка гражданин выбросил телефон и залез на высокое дерево с веревкой на шее и пачкой сигарет в кармане. Мужчина планировал растянуть свои действия на длительный промежуток времени. Впоследствии правоохранители прибыли на место событий.
В том городе, вместе со своей женой, отдыхал легендарный экс-форвард «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Суарес. Нападающий прогуливался рядом с местом инцидента и, увидев, что происходит, не прошел мимо. Уругваец подошел к дереву и пытался уговорить мужчину слезть.
Впоследствии, правоохранителям удалось спасти мужчину.
Luiz Suárez ajudou no resgate de um homem que tentou cometer suicídio.— Central do Flamengo (@CentralFlaNacao) January 5, 2025
Homem estava pendurado em uma árvore de seis metros e com um pedaço de corda em seu pescoço.
Mas foi convencido por Suárez e pelo grupo de resgate ao não fazer tal ato.pic.twitter.com/FcDQRbkcBR
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