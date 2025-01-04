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  4. Обошлось без сюрпризов. Известны составы на матч Бенфика – Брага
Португалия
04 января 2025, 19:58 |
56
0

Обошлось без сюрпризов. Известны составы на матч Бенфика – Брага

Анатолий Трубин начнет матч в старте

04 января 2025, 19:58 |
56
0
Обошлось без сюрпризов. Известны составы на матч Бенфика – Брага
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 4 января, в Лиссабоне состоится центральный матч 17-го тура португальского чемпионата.

На стадиона «Да Луж» «Бенфика» будет принимать «Брагу». Начало матча запланировано в 20:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определили составы на этот матч. В старте «орлов» традиционно сыграет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Сейчас «Бенфика» с 38 очками занимает третью строчку в чемпионате, у «Браги» на 10 очков меньше и пятая позиция.

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Бенфика Брага чемпионат Португалии по футболу стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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