Обошлось без сюрпризов. Известны составы на матч Бенфика – Брага
Анатолий Трубин начнет матч в старте
Сегодня, 4 января, в Лиссабоне состоится центральный матч 17-го тура португальского чемпионата.
На стадиона «Да Луж» «Бенфика» будет принимать «Брагу». Начало матча запланировано в 20:00.
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Наставники обеих команд определили составы на этот матч. В старте «орлов» традиционно сыграет украинский вратарь Анатолий Трубин.
Сейчас «Бенфика» с 38 очками занимает третью строчку в чемпионате, у «Браги» на 10 очков меньше и пятая позиция.
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