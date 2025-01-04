Украинец останется без клуба. Олимпиакос планирует избавиться от Яремчука

Греческий «Олимпиакос» планирует избавиться от украинского форварда Романа Яремчука, сообщает Bet.gr.

По информации источника, клуб принял это решение из-за того, что украинец не сумел адаптироваться в команде, а тренерский штаб недоволен его игрой.

Изначально руководство клуба хотело расторгнуть контракт с Романом, однако из-за того, что соглашение Яремчука рассчитано до лета 2028 года, клубу предстоит выплатить значительную компенсацию.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего украинца в 2.8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за «Олимпиакос» во всех турнирах 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Роман разозлил владельца клуба.