Украинец останется без клуба. Олимпиакос планирует избавиться от Яремчука
Клуб хочет продать форварда
Греческий «Олимпиакос» планирует избавиться от украинского форварда Романа Яремчука, сообщает Bet.gr.
По информации источника, клуб принял это решение из-за того, что украинец не сумел адаптироваться в команде, а тренерский штаб недоволен его игрой.
Изначально руководство клуба хотело расторгнуть контракт с Романом, однако из-за того, что соглашение Яремчука рассчитано до лета 2028 года, клубу предстоит выплатить значительную компенсацию.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего украинца в 2.8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Яремчук провел за «Олимпиакос» во всех турнирах 11 матчей, в которых забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что Роман разозлил владельца клуба.
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