Микель АРТЕТА: «У Арсенала при мне уже должно было быть два титула АПЛ»

Тренер «Арсенала» Микель Артета отметил высокую конкуренцию в чемпионате Англии. Специалист считает, что за последнее время команда уже дважды должна была выиграть титул АПЛ.

«Посмотрим, выиграет ли «Ливерпуль» титул АПЛ. Два года назад у нас было 50 очков после первой части сезона и мы не выиграли титул. Такое может случиться с любой командой».

«В этой лиге все меняется через каждые 2-3 матча. Учитывая наши показатели за последние годы, то мы уже должны были взять два чемпионства. А реальность такова, что не взяли ни одного. Это добавляет агрессии и и мотивации», – сказал Артета.