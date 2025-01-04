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  4. Микель АРТЕТА: «У Арсенала при мне уже должно было быть два титула АПЛ»
Англия
04 января 2025, 15:54 | Обновлено 04 января 2025, 15:55
604
0

Микель АРТЕТА: «У Арсенала при мне уже должно было быть два титула АПЛ»

Тренер отметил сложность чемпионата Англии

04 января 2025, 15:54 | Обновлено 04 января 2025, 15:55
604
0
Микель АРТЕТА: «У Арсенала при мне уже должно было быть два титула АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Тренер «Арсенала» Микель Артета отметил высокую конкуренцию в чемпионате Англии. Специалист считает, что за последнее время команда уже дважды должна была выиграть титул АПЛ.

«Посмотрим, выиграет ли «Ливерпуль» титул АПЛ. Два года назад у нас было 50 очков после первой части сезона и мы не выиграли титул. Такое может случиться с любой командой».

«В этой лиге все меняется через каждые 2-3 матча. Учитывая наши показатели за последние годы, то мы уже должны были взять два чемпионства. А реальность такова, что не взяли ни одного. Это добавляет агрессии и и мотивации», – сказал Артета.

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Арсенал Лондон Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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