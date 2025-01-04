В субботу, 4 января, проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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«Шпоры» открыли счет матча уже на 4-й минуте, но «сорокам» удалось забить ответный гол уже через 2 минуты. Забитым мячом отметился Энтони Гордон, но интересно другое - полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон явно сыграл рукой, когда перехватывал мяч, но гол все равно был засчитан.

ВИДЕО. Предасист рукой. Ньюкасл забил спорный гол Тоттенхэму