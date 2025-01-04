ВИДЕО. Предасист рукой. Ньюкасл забил спорный гол Тоттенхэму
Забитым мячом отличился Энтони Гордон
В субботу, 4 января, проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шпоры» открыли счет матча уже на 4-й минуте, но «сорокам» удалось забить ответный гол уже через 2 минуты. Забитым мячом отметился Энтони Гордон, но интересно другое - полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон явно сыграл рукой, когда перехватывал мяч, но гол все равно был засчитан.
ВИДЕО. Предасист рукой. Ньюкасл забил спорный гол Тоттенхэму
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроки киевского клуба утром, 4 января, посетили клинику «Добробут»
Караваев поделился впечатлениями от подготовки к второй части сезона