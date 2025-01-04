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  4. ВИДЕО. Предасист рукой. Ньюкасл забил спорный гол Тоттенхэму
Англия
04 января 2025, 14:52 | Обновлено 04 января 2025, 14:53
385
0

ВИДЕО. Предасист рукой. Ньюкасл забил спорный гол Тоттенхэму

Забитым мячом отличился Энтони Гордон

04 января 2025, 14:52 | Обновлено 04 января 2025, 14:53
385
0
ВИДЕО. Предасист рукой. Ньюкасл забил спорный гол Тоттенхэму

В субботу, 4 января, проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шпоры» открыли счет матча уже на 4-й минуте, но «сорокам» удалось забить ответный гол уже через 2 минуты. Забитым мячом отметился Энтони Гордон, но интересно другое - полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон явно сыграл рукой, когда перехватывал мяч, но гол все равно был засчитан.

ВИДЕО. Предасист рукой. Ньюкасл забил спорный гол Тоттенхэму

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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