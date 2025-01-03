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  4. Трансферы и роль Козловского. Новые подробности объединения Карпат и Руха
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 17:45 | Обновлено 03 января 2025, 17:54
1446
1

Трансферы и роль Козловского. Новые подробности объединения Карпат и Руха

У клубов есть время все решить до конца сезона

03 января 2025, 17:45 | Обновлено 03 января 2025, 17:54
1446
1
Трансферы и роль Козловского. Новые подробности объединения Карпат и Руха
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, договор об объединении львовских футбольных команд «Карпаты» и «Рух» еще в работе и до его финальной стадии придется подождать.

По информации нашего источника, в частности, еще согласовываются вопросы, на каких условиях уже в январе первая группа игроков «Руха» перейдет в «Карпаты»: аренда, выкуп или бесплатно, но с определенным процентом от будущих продаж.

Также еще не определена роль владельца «Руха» Григория Козловского после объединения: станет он акционером ФК «Карпаты» или будет претендовать на руководящую должность в структуре клуба.

Поскольку объединение «Карпат» и «Руха» предполагается со следующего сезона, время для согласования всех этих вопросов еще есть.

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Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига инсайд чемпионат Украины по футболу Григорий Козловский трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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