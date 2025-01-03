Трансферы и роль Козловского. Новые подробности объединения Карпат и Руха

Как стало известно Sport.ua, договор об объединении львовских футбольных команд «Карпаты» и «Рух» еще в работе и до его финальной стадии придется подождать.

По информации нашего источника, в частности, еще согласовываются вопросы, на каких условиях уже в январе первая группа игроков «Руха» перейдет в «Карпаты»: аренда, выкуп или бесплатно, но с определенным процентом от будущих продаж.

Также еще не определена роль владельца «Руха» Григория Козловского после объединения: станет он акционером ФК «Карпаты» или будет претендовать на руководящую должность в структуре клуба.

Поскольку объединение «Карпат» и «Руха» предполагается со следующего сезона, время для согласования всех этих вопросов еще есть.