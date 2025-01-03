Англия03 января 2025, 19:41 |
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Потерял место в составе. Вингер Ньюкасла готов перебраться в MLS
Планируется трансфер Мигеля Альмирона в клуб «Шарлотт»
03 января 2025, 19:41 |
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Парагвайский футболист «Ньюкасла» Мигель Альмирон в шаге от перехода к участнику MLS «Шарлотт». Игрок потерял место в составе команды АПЛ, поэтому стремится сменить место нахождения.
Представитель американской лиги готов отдать за 16 миллионов евро, чтобы оформить трансфер в зимнее трансферное окно.
Интересно, что Мигелем также интересуются «Сантос», «Ботафого» и «Олимпиакос».
В этом сезоне Альмирон сыграл всего десять матчей, поскольку чаще начинал поединки со скамейки запасных.
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