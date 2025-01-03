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  4. Потерял место в составе. Вингер Ньюкасла готов перебраться в MLS
Англия
03 января 2025, 19:41 |
88
0

Потерял место в составе. Вингер Ньюкасла готов перебраться в MLS

Планируется трансфер Мигеля Альмирона в клуб «Шарлотт»

03 января 2025, 19:41 |
88
0
Потерял место в составе. Вингер Ньюкасла готов перебраться в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Альмирон

Парагвайский футболист «Ньюкасла» Мигель Альмирон в шаге от перехода к участнику MLS «Шарлотт». Игрок потерял место в составе команды АПЛ, поэтому стремится сменить место нахождения.

Представитель американской лиги готов отдать за 16 миллионов евро, чтобы оформить трансфер в зимнее трансферное окно.

Интересно, что Мигелем также интересуются «Сантос», «Ботафого» и «Олимпиакос».

В этом сезоне Альмирон сыграл всего десять матчей, поскольку чаще начинал поединки со скамейки запасных.

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Мигель Альмирон Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Major League Soccer (MLS) Шарлотт (MLS)
Андрій Вітренко Источник: The Sun
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