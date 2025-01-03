Потерял место в составе. Вингер Ньюкасла готов перебраться в MLS

Парагвайский футболист «Ньюкасла» Мигель Альмирон в шаге от перехода к участнику MLS «Шарлотт». Игрок потерял место в составе команды АПЛ, поэтому стремится сменить место нахождения.

Представитель американской лиги готов отдать за 16 миллионов евро, чтобы оформить трансфер в зимнее трансферное окно.

Интересно, что Мигелем также интересуются «Сантос», «Ботафого» и «Олимпиакос».

В этом сезоне Альмирон сыграл всего десять матчей, поскольку чаще начинал поединки со скамейки запасных.