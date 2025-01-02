Разделили первое место. Бущан – один из лучших вратарей Лиги Европы

Статистический портал SofaScore опубликовал рейтинг лучших вратарей в текущем сезоне Лиги Европы по количеству сейвов. Представитель киевского «Динамо» Георгий Бущан занял первое место.

Украинский голкипер за шесть поединков в еврокубке совершил 30 сейвов – столько же у вратаря норвежского «Буде-Глимт» Никиты Хайкина. В шести поединках «Динамо» пропустило 15 голов – больше, чем любой другой клуб в Лиге Европы.

В этом розыгрыше Лиги Европы подопечные Александра Шовковского не сумели набрать ни одного балла за шесть матчей и занимают последнее, 36-е место, в турнирной таблице. «Динамо» осталось провести две игры – против турецкого «Галатасарая» и латвийского РФШ.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины Леоненко назвал Бущана лучшим украинским вратарем.

Рейтинг лучших голкиперов Лиги Европы по количеству сейвов