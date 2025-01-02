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  4. Разделили первое место. Бущан – один из лучших вратарей Лиги Европы
Лига Европы
02 января 2025, 10:42 |
822
2

Разделили первое место. Бущан – один из лучших вратарей Лиги Европы

Голкипер киевского «Динамо» совершил 30 сейвов за шесть матчей в еврокубках

02 января 2025, 10:42 |
822
2
Разделили первое место. Бущан – один из лучших вратарей Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Статистический портал SofaScore опубликовал рейтинг лучших вратарей в текущем сезоне Лиги Европы по количеству сейвов. Представитель киевского «Динамо» Георгий Бущан занял первое место.

Украинский голкипер за шесть поединков в еврокубке совершил 30 сейвов – столько же у вратаря норвежского «Буде-Глимт» Никиты Хайкина. В шести поединках «Динамо» пропустило 15 голов – больше, чем любой другой клуб в Лиге Европы.

В этом розыгрыше Лиги Европы подопечные Александра Шовковского не сумели набрать ни одного балла за шесть матчей и занимают последнее, 36-е место, в турнирной таблице. «Динамо» осталось провести две игры – против турецкого «Галатасарая» и латвийского РФШ.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины Леоненко назвал Бущана лучшим украинским вратарем.

Рейтинг лучших голкиперов Лиги Европы по количеству сейвов

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Лига Европы Динамо Киев Георгий Бущан Буде-Глимт рейтинг SofaScore Александр Шовковский Галатасарай РФШ Рига Динамо - РФШ Галатасарай - Динамо
Микола Титюк Источник: SofaScore
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Saar
Якби не Бущан, була б повна торба голів!
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0
Дыряво с пердя🤣
Ниже некуда☝️36 из 36
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-1
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