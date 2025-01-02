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  4. Проблем будет больше? Манчестер Юнайтед рискует остаться без трансферов
Англия
02 января 2025, 08:17 |
265
0

Проблем будет больше? Манчестер Юнайтед рискует остаться без трансферов

Руководство «красных дьяволов» понесло финансовые убытки из-за плохих результатов клуба

02 января 2025, 08:17 |
265
0
Проблем будет больше? Манчестер Юнайтед рискует остаться без трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Английский «Манчестер Юнайтед» не будет иметь значительного бюджета для усиления своей команды в январе. Руководство клуба недовольно результатами «красных дьяволов» и не собирается выделять большие деньги для осуществления трансферов во время зимнего окна.

«Манчестер Юнайтед» должен продать некоторых футболистов, чтобы появились денежные средства для усиления. Главным кандидатом на выход является 27-летний Маркус Рэшфорд, который разочаровал португальского наставника Рубена Аморима. Трансфер футболиста позволит «красным дьяволам» улучшить свое финансовое положение.

Несмотря на очевидную потребность в новой крови, команда может совсем не укрепиться во время зимнего трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги и находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата. Подопечных Аморима ожидают тяжелые матчи в ближайшее время – «Ливерпуль» в чемпионате и «Арсенал» в Кубке Англии. Существует высокая вероятность того, что Рубену Амориму придется довольствоваться имеющимися средствами.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ
Микола Титюк Источник: Footmercato
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