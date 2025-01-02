Проблем будет больше? Манчестер Юнайтед рискует остаться без трансферов
Руководство «красных дьяволов» понесло финансовые убытки из-за плохих результатов клуба
Английский «Манчестер Юнайтед» не будет иметь значительного бюджета для усиления своей команды в январе. Руководство клуба недовольно результатами «красных дьяволов» и не собирается выделять большие деньги для осуществления трансферов во время зимнего окна.
«Манчестер Юнайтед» должен продать некоторых футболистов, чтобы появились денежные средства для усиления. Главным кандидатом на выход является 27-летний Маркус Рэшфорд, который разочаровал португальского наставника Рубена Аморима. Трансфер футболиста позволит «красным дьяволам» улучшить свое финансовое положение.
Несмотря на очевидную потребность в новой крови, команда может совсем не укрепиться во время зимнего трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги и находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата. Подопечных Аморима ожидают тяжелые матчи в ближайшее время – «Ливерпуль» в чемпионате и «Арсенал» в Кубке Англии. Существует высокая вероятность того, что Рубену Амориму придется довольствоваться имеющимися средствами.
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