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Испания
02 января 2025, 05:58 | Обновлено 02 января 2025, 06:08
247
0

Португальский специалист признался, что сожалеет об уходе из Реала

Жозе Моуринью вспомнил о жизни в Мадриде

02 января 2025, 05:58 | Обновлено 02 января 2025, 06:08
247
0
Португальский специалист признался, что сожалеет об уходе из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, о чем он сожалеет в своей карьере.

«В 2013 году Флорентино Перес мне предлагал контракт. Он уговаривал меня не уходить.

Он говорил: «Моу, не уходи сейчас, ты сделал самое сложное, и лучшее впереди». Я знал, что так и будет, но я хотел вернуться в «Челси» после трех сложных лет в Испании.

Наверное, это было мое худшее решение в карьере.

Также можно вспомнить о конфликтах с судьями, но уход из «Реала» для меня — это самое большое событие, о котором я сожалею», – прокомментировал Моуринью.

Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год. Он выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок страны и Суперкубок.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Жозе Моуриньо
Олександр Сільченко Источник
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