Португальский специалист признался, что сожалеет об уходе из Реала

Португальский наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, о чем он сожалеет в своей карьере.

«В 2013 году Флорентино Перес мне предлагал контракт. Он уговаривал меня не уходить.

Он говорил: «Моу, не уходи сейчас, ты сделал самое сложное, и лучшее впереди». Я знал, что так и будет, но я хотел вернуться в «Челси» после трех сложных лет в Испании.

Наверное, это было мое худшее решение в карьере.

Также можно вспомнить о конфликтах с судьями, но уход из «Реала» для меня — это самое большое событие, о котором я сожалею», – прокомментировал Моуринью.

Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год. Он выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок страны и Суперкубок.