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02 января 2025, 03:43 | Обновлено 02 января 2025, 03:44
123
0

ФОТО. Как живет Александр и Влада Зинченко. Насыщенный год

Влада Зинченко поделилась яркими воспоминаниями

02 января 2025, 03:43 | Обновлено 02 января 2025, 03:44
123
0
ФОТО. Как живет Александр и Влада Зинченко. Насыщенный год
Instagram. Влада Зинченко

Влада Зинченко подвела итоги 2024 года на своей странице в Instagram.

Жена Александра Зинченко опубликовала 20 архивных фотографий.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди самых ярких семейных воспоминаний: крестины дочери, различные празднования, большие футбольные события и особенные дни с близкими.

Влада показала, что они с мужем ценят наибольше – это семейный уют и совместное времяпровождение с детьми.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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