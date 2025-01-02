ФОТО. Как живет Александр и Влада Зинченко. Насыщенный год

Влада Зинченко подвела итоги 2024 года на своей странице в Instagram.

Жена Александра Зинченко опубликовала 20 архивных фотографий.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди самых ярких семейных воспоминаний: крестины дочери, различные празднования, большие футбольные события и особенные дни с близкими.

Влада показала, что они с мужем ценят наибольше – это семейный уют и совместное времяпровождение с детьми.