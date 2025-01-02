Другие новости02 января 2025, 03:43 | Обновлено 02 января 2025, 03:44
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ФОТО. Как живет Александр и Влада Зинченко. Насыщенный год
Влада Зинченко поделилась яркими воспоминаниями
02 января 2025, 03:43 | Обновлено 02 января 2025, 03:44
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Влада Зинченко подвела итоги 2024 года на своей странице в Instagram.
Жена Александра Зинченко опубликовала 20 архивных фотографий.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Среди самых ярких семейных воспоминаний: крестины дочери, различные празднования, большие футбольные события и особенные дни с близкими.
Влада показала, что они с мужем ценят наибольше – это семейный уют и совместное времяпровождение с детьми.
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