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02 января 2025, 03:03 |
87
0

ФОТО. Звезда Ювентуса и сборной Швейцарии покоряет морское побережье

Алиша Леманн в отпуске сосредоточена на социальных сетях

02 января 2025, 03:03 |
87
0
ФОТО. Звезда Ювентуса и сборной Швейцарии покоряет морское побережье
www.instagram.com/alishalehmann7

25-летняя красавица «Ювентуса» Алиша Леманн встретила новогодние праздники на морском побережье. Футболистка активно развивает свои социальные сети, используя свою привлекательную фигуру для привлечения внимания.

Один из ее постов в Instagram, который появился всего через два дня после публикации, собрал более 750 тысяч лайков. На фотографиях Алиша Леман позирует в купальнике на фоне моря.

В социальных сетях она приближается к отметке в 17 миллионов подписчиков – это лучший показатель среди футболисток.

Кроме демонстрации своей фигуры, Алиша Леманн также активно публикует сообщения о своих тренировках, где она показывает великолепную технику и преданность спорту.

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Ювентус женская сборная Швейцарии по футболу Алиша Леманн lifestyle
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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