ФОТО. Звезда Ювентуса и сборной Швейцарии покоряет морское побережье
Алиша Леманн в отпуске сосредоточена на социальных сетях
25-летняя красавица «Ювентуса» Алиша Леманн встретила новогодние праздники на морском побережье. Футболистка активно развивает свои социальные сети, используя свою привлекательную фигуру для привлечения внимания.
Один из ее постов в Instagram, который появился всего через два дня после публикации, собрал более 750 тысяч лайков. На фотографиях Алиша Леман позирует в купальнике на фоне моря.
В социальных сетях она приближается к отметке в 17 миллионов подписчиков – это лучший показатель среди футболисток.
Кроме демонстрации своей фигуры, Алиша Леманн также активно публикует сообщения о своих тренировках, где она показывает великолепную технику и преданность спорту.
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