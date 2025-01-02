ФОТО. Звезда Ювентуса и сборной Швейцарии покоряет морское побережье

25-летняя красавица «Ювентуса» Алиша Леманн встретила новогодние праздники на морском побережье. Футболистка активно развивает свои социальные сети, используя свою привлекательную фигуру для привлечения внимания.

Один из ее постов в Instagram, который появился всего через два дня после публикации, собрал более 750 тысяч лайков. На фотографиях Алиша Леман позирует в купальнике на фоне моря.

В социальных сетях она приближается к отметке в 17 миллионов подписчиков – это лучший показатель среди футболисток.

Кроме демонстрации своей фигуры, Алиша Леманн также активно публикует сообщения о своих тренировках, где она показывает великолепную технику и преданность спорту.