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  4. ПСЖ предложит звездному игроку Ливерпуля миллионный контракт
Франция
02 января 2025, 02:43 |
207
0

ПСЖ предложит звездному игроку Ливерпуля миллионный контракт

Мохамед Салах сможет зарабатывать более 2 миллионов евро в месяц

02 января 2025, 02:43 |
207
0
ПСЖ предложит звездному игроку Ливерпуля миллионный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах в ближайшее время получит предложение от французского клуба «ПСЖ».

Как стало известно от французского журналиста Ромена Колле Годена, парижане готовы предложить египетскому вингеру «Ливерпуля» очень выгодный контракт.

«ПСЖ» планирует подписать Салаха этим летом и уже предлагает ему контракт на три года с впечатляющей зарплатой в 500 тысяч евро в неделю.

«Ливерпуль» также хочет продлить сотрудничество с игроком. Журналист сообщает, что предложение от английского клуба будет значительно меньше того, которое имеет «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» хочет предложить новый контракт Тренту Александеру-Арнольду.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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