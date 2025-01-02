ФОТО. Криштиану Роналду очень мило поздравил маму, и рассказал одну историю

Криштиану Роналду поздравил маму – Марию Долореш Авейру – с 70-летием.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии опубликовал милый пост в Instagram, в котором написал:

«С днем рождения, мама! Спасибо за то, что вдохновляешь меня каждый день и за твою безусловную поддержку. Я люблю тебя!».

Мама Роналду также опубликовала пост на своей странице в Instagram, показав кто пришел на её юбилей – Криштиану с Джорджиной и детьми не было.

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В связи с круглой датой Марии Долореш Авейру вспоминается история, которую 5-кратный обладатель «Золотого мяча» рассказал в одном из интервью:

«Моя мать вырастила меня, пожертвовав своей жизнью ради меня. Она ложилась спать голодной, чтобы накормить меня. У нас не было денег. Она работала 7 дней в неделю и работала по ночам уборщицей, чтобы купить мне пару футбольных бутс, чтобы я мог играть.

Весь мой успех посвящен ей. И пока она жива, у нее всегда будет все, что я могу ей дать. Она – мое убежище и мой самый большой подарок», - отметил Криштиану Роналду.