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02 января 2025, 01:52 | Обновлено 02 января 2025, 01:59
452
0

ФОТО. Новые снимки жены Забарного впечатляют. Настощая секс-бомба

Ангелина Забарная подобрала очень яркий образ на празднование Нового года

02 января 2025, 01:52 | Обновлено 02 января 2025, 01:59
452
0
ФОТО. Новые снимки жены Забарного впечатляют. Настощая секс-бомба
Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная стала самой яркой представительницей жен футболистов сборной Украины в новогоднюю ночь.

Жена центрбека «Борнмута» и сборной Ильи Забарного для новогодней ночи выбрала короткое и открытое платье, которое подчеркнула всю красоту девушки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

За Instagram Ангелины следит 18,9 тысяч подписчиков, и реакции на пост были однозначными:

«Вааааааууу😍 какая же красота, просто speechless», «Кажется я снова ослепла от красоты😨❤️‍🔥», «Я на коленях перед твоей красотой!», – кажется, что Ангелина Забарная покорила всех своим ярким образом и невероятной красотой.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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