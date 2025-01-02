ФОТО. Новые снимки жены Забарного впечатляют. Настощая секс-бомба
Ангелина Забарная подобрала очень яркий образ на празднование Нового года
Ангелина Забарная стала самой яркой представительницей жен футболистов сборной Украины в новогоднюю ночь.
Жена центрбека «Борнмута» и сборной Ильи Забарного для новогодней ночи выбрала короткое и открытое платье, которое подчеркнула всю красоту девушки.
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За Instagram Ангелины следит 18,9 тысяч подписчиков, и реакции на пост были однозначными:
«Вааааааууу😍 какая же красота, просто speechless», «Кажется я снова ослепла от красоты😨❤️🔥», «Я на коленях перед твоей красотой!», – кажется, что Ангелина Забарная покорила всех своим ярким образом и невероятной красотой.
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