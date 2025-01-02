ФОТО. Украинская журналистка сразила своей красотой. Снежная королева

Украинская журналистка и ведущая «Шахтер TV» Даша Бондарь (Савина) поздравила всех с Новым годом.

Красавица опубликовала результаты роскошного фотосета, в котором Даша явилась в образе «Снежной королевы».

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Фотографии получились очень красочными, а фолловеры телеведущей были очень щедры на похвалу. Не обошел вниманием свежие публикации и муж Даши – центрбек «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь.

«Снежная королева 🔝», «Какая вы красивая», «Шикарная 😍», – подписчики были в полном восторге от увиденного.

В комментарии к Даше также пришли Дарья Билодид и телеведущая Александра Кучеренко: