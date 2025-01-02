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02 января 2025, 01:15 | Обновлено 02 января 2025, 01:16
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ФОТО. Украинская журналистка сразила своей красотой. Снежная королева

Даша Бондарь поздравила с Новым годом элегантным зимним образом

02 января 2025, 01:15 | Обновлено 02 января 2025, 01:16
601
1
ФОТО. Украинская журналистка сразила своей красотой. Снежная королева
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Украинская журналистка и ведущая «Шахтер TV» Даша Бондарь (Савина) поздравила всех с Новым годом.

Красавица опубликовала результаты роскошного фотосета, в котором Даша явилась в образе «Снежной королевы».

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Фотографии получились очень красочными, а фолловеры телеведущей были очень щедры на похвалу. Не обошел вниманием свежие публикации и муж Даши – центрбек «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь.

«Снежная королева 🔝», «Какая вы красивая», «Шикарная 😍», – подписчики были в полном восторге от увиденного.

В комментарии к Даше также пришли Дарья Билодид и телеведущая Александра Кучеренко:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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MaximusOne
О я думав давно Бондарихи не було. Народ, хтось може об'яснити для чого коментувати пости в інстаграмі своєї жінки чи чоловіка, вони що разом не живуть, в дома один з одним не спілкуються ?, в чому логіка ?) 
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