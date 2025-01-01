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Англия
01 января 2025, 23:19 | Обновлено 01 января 2025, 23:32
232
3

Известна оценка Ярмолюка за фиаско против Арсенала в лондонском дерби

«Брентфорд» проиграл «канонирам» 1:3

01 января 2025, 23:19 | Обновлено 01 января 2025, 23:32
232
3
Известна оценка Ярмолюка за фиаско против Арсенала в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В среду, 1 января, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Арсенал».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити». Волевую победу в матче одержали «канониры» – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк впервые в этом сезоне провел полный матч. После завершения поединка авторитетный портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.4 балла. Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко вышел на поле уже в добавленное арбитром время и получил оценку 6.1.

Главным героем матча стал нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус, который забил один гол и получил от WhoScored оценку 8.2.

Оценки матча Брентфорд – Арсенал от WhoScored

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WhoScored Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Габриэл Жезус Егор Ярмолюк Брентфорд - Арсенал оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
молодец, с каждым матчем играет все более уверенно
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Vitalii_Mykolaiv
Зінченко вийшов на останні 5 хв. Йому і оцінку поставили.
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