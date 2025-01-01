Известна оценка Ярмолюка за фиаско против Арсенала в лондонском дерби
«Брентфорд» проиграл «канонирам» 1:3
В среду, 1 января, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Арсенал».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити». Волевую победу в матче одержали «канониры» – 3:1.
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Хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк впервые в этом сезоне провел полный матч. После завершения поединка авторитетный портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.4 балла. Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко вышел на поле уже в добавленное арбитром время и получил оценку 6.1.
Главным героем матча стал нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус, который забил один гол и получил от WhoScored оценку 8.2.
Оценки матча Брентфорд – Арсенал от WhoScored
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