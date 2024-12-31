Уже в январе. Реал готовится оформить контракт с лидером Ливерпуля
Александр-Арнольд получит контракт на 4 года
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд определился с тем, что покинет команды после завершения текущего контракта летом 2025 года.
Известно, что главным претендентом на игрока является «Реал», а мадридский клуб хочет, чтобы футболист подписал предварительной соглашение уже в январе 2025 года.
«Реал» хочет гарантировать себе топ-игрока на лето и не намерен ждать завершения сезона, чтобы избежать возможной конкуренции.
У «Ливерпуля» остается возможность продать игрока в январе, однако клуб не собирается это делать, учитывая борьбу за титулы АПЛ и Лиги чемпионов.
Летом Красные рискуют потерять не только Александера-Арнольда, но и Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.
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