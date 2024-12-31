Уже в январе. Реал готовится оформить контракт с лидером Ливерпуля

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд определился с тем, что покинет команды после завершения текущего контракта летом 2025 года.

Известно, что главным претендентом на игрока является «Реал», а мадридский клуб хочет, чтобы футболист подписал предварительной соглашение уже в январе 2025 года.

«Реал» хочет гарантировать себе топ-игрока на лето и не намерен ждать завершения сезона, чтобы избежать возможной конкуренции.

У «Ливерпуля» остается возможность продать игрока в январе, однако клуб не собирается это делать, учитывая борьбу за титулы АПЛ и Лиги чемпионов.

Летом Красные рискуют потерять не только Александера-Арнольда, но и Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.