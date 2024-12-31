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  4. ВИДЕО. Шахтер определил лучший гол года. Суперудар юного игрока
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 18:16 |
107
0

ВИДЕО. Шахтер определил лучший гол года. Суперудар юного игрока

Мяч на счету Чорненького

31 декабря 2024, 18:16 |
107
0
ВИДЕО. Шахтер определил лучший гол года. Суперудар юного игрока

«Шахтер» по итогам 2024 года определил лучший гол, который забивали игроки различных команд клуба. В итоге лучшим признали мяч Александра Чорненького, который он забил в составе «Шахтера» U-17 в чемпионате ДЮФЛ против ЛНЗ.

В голосовании этот гол опередил мяч Николая Матвиенко в ворота «Ворсклы» в нынешнем сезоне УПЛ.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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