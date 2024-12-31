ВИДЕО. Шахтер определил лучший гол года. Суперудар юного игрока

«Шахтер» по итогам 2024 года определил лучший гол, который забивали игроки различных команд клуба. В итоге лучшим признали мяч Александра Чорненького, который он забил в составе «Шахтера» U-17 в чемпионате ДЮФЛ против ЛНЗ.

В голосовании этот гол опередил мяч Николая Матвиенко в ворота «Ворсклы» в нынешнем сезоне УПЛ.