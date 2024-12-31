Украина. Премьер лига31 декабря 2024, 18:16 |
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ВИДЕО. Шахтер определил лучший гол года. Суперудар юного игрока
Мяч на счету Чорненького
31 декабря 2024, 18:16 |
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«Шахтер» по итогам 2024 года определил лучший гол, который забивали игроки различных команд клуба. В итоге лучшим признали мяч Александра Чорненького, который он забил в составе «Шахтера» U-17 в чемпионате ДЮФЛ против ЛНЗ.
В голосовании этот гол опередил мяч Николая Матвиенко в ворота «Ворсклы» в нынешнем сезоне УПЛ.
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