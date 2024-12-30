«Полный хаос». Реакция фанатов на смену тренера в Милане

30 декабря «Милан» официально объявил об отставке Паулу Фонсеки с поста главного тренера. Фонсека, известный в украинском футболе своей работой в донецком «Шахтере», провел в Милане несколько месяцев, но не смог достичь нужных результатов. Под его руководством «Милан» набрал 27 очков за 17 туров Серии А и занимает 8-е место, а в Лиге чемпионов команда находится на 12-м месте.

В тот же день клуб сообщил о назначении нового тренера португальца Сержиу Консейсау, который ранее 7 лет работал с «Порту». Новый контракт с тренером подписан до лета 2026 года. Большую часть своей карьеры Консейсау провел в Португалии. В декабре 2016 года он возглавил французский «Нант», с которым продлил контракт в апреле 2017 года до 2020 года, но уже в июне того же года покинул клуб по собственному желанию. В 2017 году он стал главным тренером «Порту», где работал до июня 2024 года.

После назначения Сержиу Консейсау тренером «Милана» фанаты разделились, одни довольны, другие сомневаются.

Adnan Maulana: «Еще один бывший игрок «Интера» будет тренировать «Милан».

Anthony: «Сержиу должен был быть выбран с самого начала сезона. Теперь у него предстоит тяжелая борьба. Он заслуживает чтобы подписать пару игроков в январе, чтобы создать условия для успеха, а не для провала. Я верю, что он может исправить ситуацию, но опасаюсь, что ему будет сложно справиться с тем хаосом, который уже создал «Милан».

Shakersandice: «Нам нужен итальянский тренер... «Милан» создан для итальянских тренеров. Мы должны прекратить этот эксперимент, прежде чем мы останемся без трофеев еще на два сезона».

Renato Ascoli: «До сих пор я считаю, что единственным португальцем, который выиграл в Италии, был Моуринью... Возможно, в будущем появится новый тренер, который продолжит это... В любом случае, добро пожаловать и удачи новому тренеру!».

Nicholas alaneme: «Лично приветствую Сержиу Консейсау в Милане. Одно, что стоит отметить, это то, что Серия А совершенно отличается от чемпионата Португалии. Желаю ему удачи в новом начинании. У него солидные достижения».

Sebastian Chwastek: «Полный хаос в «Милане». Дилетантские решения, ноль коммуникации, неправильные тренеры и некомпетентность в руководстве. Футбол – это эмоции, а не алгоритмы! Владельцы, которые не уважают историю клуба, должны уйти».

JohnDavies: «Это позор из-за методов, сроков и даже самого факта, что выбрали Фонсека. Это не тот «Милан», который мы знаем... Удаление Мальдини из руководства, возможно, было оправдано. Но вы всего лишь группа наемников, которые думают только о деньгах, у вас нет души, и никак не соответствует стилю «Милана».