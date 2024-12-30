В Англии шокированы фолом против Ярмолюка: «Я не знаю, что сказать»

Бывший арбитр АПЛ Дермот Галлахер, анализируя для британских СМИ последние решения рефери в матчах чемпионата Англии, остановился на моменте игры между Брайтоном и Брентфордом, когда украинскому хавбеку Егору Ярмолюку едва не попали локтем в лицо.

Эксперт уверен, что даже отсутствие касания не является смягчающим обстоятельством, поэтому Жоау Педру должны были удалить.

«Я даже не знаю, что сказать. Когда я увидел это, то ожидал прямую красную и все. А потом сказали, мол, контакта не было, поэтому и удаления не было. Могу сказать, что игрок Брайтона получил лучший подарок на Рождество».

«Я очень удивлен, потому что считаю это удалением», – сказал Галлахер.