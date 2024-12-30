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  4. В Англии шокированы фолом против Ярмолюка: «Я не знаю, что сказать»
Англия
30 декабря 2024, 20:18 |
1082
1

В Англии шокированы фолом против Ярмолюка: «Я не знаю, что сказать»

Бывший судья АПЛ удивлен решением арбитра

30 декабря 2024, 20:18 |
1082
1
В Англии шокированы фолом против Ярмолюка: «Я не знаю, что сказать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Бывший арбитр АПЛ Дермот Галлахер, анализируя для британских СМИ последние решения рефери в матчах чемпионата Англии, остановился на моменте игры между Брайтоном и Брентфордом, когда украинскому хавбеку Егору Ярмолюку едва не попали локтем в лицо.

Эксперт уверен, что даже отсутствие касания не является смягчающим обстоятельством, поэтому Жоау Педру должны были удалить.

«Я даже не знаю, что сказать. Когда я увидел это, то ожидал прямую красную и все. А потом сказали, мол, контакта не было, поэтому и удаления не было. Могу сказать, что игрок Брайтона получил лучший подарок на Рождество».

«Я очень удивлен, потому что считаю это удалением», – сказал Галлахер.

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чемпионат Англии по футболу Брентфорд Брайтон Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Жоао Педро Жункейра
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Gargantua81
конечно это красная. касания не было по сущей случайности
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