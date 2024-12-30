«Я ведь тебе говорил». Бывший одноклубник нашел объяснение проблем Зинченко

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш нашел неожиданное объяснение проблем, с которыми в текущем сезоне столкнулся его украинский экс-содноклубник Александр Зинченко.

«Зинни позвонил мне и сказал: «Брат, можно взять твой номер?» Я ответил: «Конечно, но будь осторожным, потому что этот номер очень тяжелый!»

Он мало играл из-за травм, поэтому, когда его увидел, я заявил ему: «Я же говорил тебе, что он – тяжелый!» – цитирует португальца Twitter-паблик DailyAFC.

Сейчас Соареш находится без клуба. «Арсенал» он покинул прошлым летом.