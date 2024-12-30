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  4. «Я ведь тебе говорил». Бывший одноклубник нашел объяснение проблем Зинченко
Англия
30 декабря 2024, 14:24 |
797
2

«Я ведь тебе говорил». Бывший одноклубник нашел объяснение проблем Зинченко

Седрик Соареш предупреждал Александра

30 декабря 2024, 14:24 |
797
2
«Я ведь тебе говорил». Бывший одноклубник нашел объяснение проблем Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш нашел неожиданное объяснение проблем, с которыми в текущем сезоне столкнулся его украинский экс-содноклубник Александр Зинченко.

«Зинни позвонил мне и сказал: «Брат, можно взять твой номер?» Я ответил: «Конечно, но будь осторожным, потому что этот номер очень тяжелый!»

Он мало играл из-за травм, поэтому, когда его увидел, я заявил ему: «Я же говорил тебе, что он – тяжелый!» – цитирует португальца Twitter-паблик DailyAFC.

Сейчас Соареш находится без клуба. «Арсенал» он покинул прошлым летом.

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Седрик Соареш Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
на каком то этапе у Зинченко стало слишком много рисовки и понтов.
не знаю связано ли это напрямую, но именно тогда у него и начался регресс в игре.
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+2
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Андрей Московец
и после таких новостей и диалогов вы все еще сомневаетесь, что футболисты и фанаты дегенераты?
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