«Всякое бывает, это мечта». Безерра – о шансах Александрии на чемпионство

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы своей команды на победу в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

– Отставание «Александрии» от первого «Динамо» 5 очков. Вы еще верите, что «Александрия» может стать чемпионом Украины

– Я считаю, что в футболе всякое бывает. Мы продолжим работать и идти к своей цели.

– А шансы «Александрии» сыграть в еврокубках высокие?

– Я считаю, что это мечта всех членов команды, не только игроков, но и всего клуба, в частности руководства и фанатов.