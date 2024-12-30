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  4. «Всякое бывает, это мечта». Безерра – о шансах Александрии на чемпионство
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 12:54 |
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«Всякое бывает, это мечта». Безерра – о шансах Александрии на чемпионство

Бразильский вингер уверяет, что команда продолжит идти к своей цели

30 декабря 2024, 12:54 |
70
0
«Всякое бывает, это мечта». Безерра – о шансах Александрии на чемпионство
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы своей команды на победу в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

– Отставание «Александрии» от первого «Динамо» 5 очков. Вы еще верите, что «Александрия» может стать чемпионом Украины
– Я считаю, что в футболе всякое бывает. Мы продолжим работать и идти к своей цели.

– А шансы «Александрии» сыграть в еврокубках высокие?
– Я считаю, что это мечта всех членов команды, не только игроков, но и всего клуба, в частности руководства и фанатов.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига инсайд Хуан Альвина Безерра
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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