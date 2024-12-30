«Всякое бывает, это мечта». Безерра – о шансах Александрии на чемпионство
Бразильский вингер уверяет, что команда продолжит идти к своей цели
Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы своей команды на победу в Украинской Премьер-лиге 2024/25.
– Отставание «Александрии» от первого «Динамо» 5 очков. Вы еще верите, что «Александрия» может стать чемпионом Украины
– Я считаю, что в футболе всякое бывает. Мы продолжим работать и идти к своей цели.
– А шансы «Александрии» сыграть в еврокубках высокие?
– Я считаю, что это мечта всех членов команды, не только игроков, но и всего клуба, в частности руководства и фанатов.
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