«Мы знали». Безерра оценил первую половину сезона Александрии

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал результаты своей команды в первой половине сезона 2024/25.

– Хуан, дайте оценку первой половине сезона. Вы рады, что «Александрия» заняла 2 место?

– В индивидуальном плане сезон для меня сложился очень позитивно, весь коллектив работал и мне очень помогал. Я очень рад, что мы достигли того, чего, возможно, не ожидали фанаты.

– Перед началом сезона вы надеялись, что «Александрия» может оказаться на 2 позиции в УПЛ?

– Все много работают и всегда ищут лучшие варианты. Мы знали, насколько тяжелым является чемпионат Украины. Но с каждой победой мы обретали уверенность.