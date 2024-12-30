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  4. «Мы знали». Безерра оценил первую половину сезона Александрии
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 12:08 |
106
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«Мы знали». Безерра оценил первую половину сезона Александрии

Бразильский вингер очень рад старту кампании

30 декабря 2024, 12:08 |
106
1
«Мы знали». Безерра оценил первую половину сезона Александрии
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал результаты своей команды в первой половине сезона 2024/25.

– Хуан, дайте оценку первой половине сезона. Вы рады, что «Александрия» заняла 2 место?
– В индивидуальном плане сезон для меня сложился очень позитивно, весь коллектив работал и мне очень помогал. Я очень рад, что мы достигли того, чего, возможно, не ожидали фанаты.

– Перед началом сезона вы надеялись, что «Александрия» может оказаться на 2 позиции в УПЛ?
– Все много работают и всегда ищут лучшие варианты. Мы знали, насколько тяжелым является чемпионат Украины. Но с каждой победой мы обретали уверенность.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига инсайд Хуан Альвина Безерра
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Олександр
Соромно Але вперше чую це ім'я
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