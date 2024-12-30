«Мы знали». Безерра оценил первую половину сезона Александрии
Бразильский вингер очень рад старту кампании
Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал результаты своей команды в первой половине сезона 2024/25.
– Хуан, дайте оценку первой половине сезона. Вы рады, что «Александрия» заняла 2 место?
– В индивидуальном плане сезон для меня сложился очень позитивно, весь коллектив работал и мне очень помогал. Я очень рад, что мы достигли того, чего, возможно, не ожидали фанаты.
– Перед началом сезона вы надеялись, что «Александрия» может оказаться на 2 позиции в УПЛ?
– Все много работают и всегда ищут лучшие варианты. Мы знали, насколько тяжелым является чемпионат Украины. Но с каждой победой мы обретали уверенность.
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