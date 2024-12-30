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  4. Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 10:23 | Обновлено 30 декабря 2024, 10:56
733
4

Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»

Легенда донецкого Шахтера подвел итоги 2024 года для команды

30 декабря 2024, 10:23 | Обновлено 30 декабря 2024, 10:56
733
4
Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»
Виктор Грачев

2024 год стал для Шахтера контрастным: после мощной весенней части, которая завершилась победами в чемпионате и Кубке Украины, в новом сезоне команда потеряла очки в чемпионате, уйдя на зимний перерыв на третьем месте в таблице, а в Лиге чемпионов все еще не решена задача попадания в топ-24, которое дает возможность продолжить борьбу за главный европейский клубный трофей.

Sport.ua спросил легендарного нападающего Шахтера Виктора Грачева о том, что по его мнению, случилось с командой в 2024-м году.

– Если мы берем первую половину года, а именно весеннюю часть сезона 2023/2024, то вопросов нет, ни по игре, ни по тому, как футболисты отдавались делу, как играли. Все вроде бы налажено было, и игра хорошая была, и много моментов создавали. В чем-то упрекнуть футболистов в том игровом отрезке было сложно. Это была команда, футболисты стараются, выкладываются и друг друга понимают. Приятно было смотреть. В том чемпионате никто не мог составить конкуренцию Шахтеру по игровым моментам и игровым качествам.

Никто не думал, что так случится во втором полугодии. Новый сезон – и пошло какое-то расслоение. Мне даже сложно сказать, что случилось. То ли Пушич теряет контроль над командой, то футболисты в каком-то смысле «заблудились» или переоценили свои возможности. Или же что-то в команде происходит, что более вероятно. Создается впечатление, что команда дробится на какие-то группировки, что-то кого-то не устраивает. Сложно понять, что происходит. Как-то резко футболисты осенью снизили требовательность к себе. Вот и получилась такая картина: даже не второе место в чемпионате, а только третье.

Наверное, большинству футболистов стоит пересмотреть свое отношение к тренировочному процессу и к игре. Какой-то блеклый футбол в исполнении Шахтера. Нет заряженности на ворота соперника в большинстве игр. Даже те матчи, которые выигрывались, тяжело давались Шахтеру. Мне кажется, что-то внутри произошло, – рассказал Виктор Грачев.

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Виктор Грачев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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Strontium
Они берут пример с МС.
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+1
Lulinnha
Закройте этот проект. Ахметовской игрушке место на свалке. По пути к Метадону. 
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-2
mini.f
Я не понимаю, как игроки Шахтера играют и получают криминальные деньги с рук ахметова, бандита и мошенника, место которого на нарах и до конца жизни.... Нормальные футболисты должны десятой дорожкой обходить все, что связано с этим бандитом, который грабит народ Украины, да еще и во время войны. Это какими надо быть недалекими и жлобами, я даже не представляю. А то, что творится сейчас в команде, это результат атмосферы в этом коллективе - вранье, стяжательство, договорняки и игра на тотализаторе. Когда все схвачено было в УАФ и чемпионате - они были красавчики, как только власть поменялась в УАФ - сразу все пошло не по плану ахметова. Я думаю, что Шахтер должен развалиться в скором времени....
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-4
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