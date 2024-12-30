Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»

2024 год стал для Шахтера контрастным: после мощной весенней части, которая завершилась победами в чемпионате и Кубке Украины, в новом сезоне команда потеряла очки в чемпионате, уйдя на зимний перерыв на третьем месте в таблице, а в Лиге чемпионов все еще не решена задача попадания в топ-24, которое дает возможность продолжить борьбу за главный европейский клубный трофей.

Sport.ua спросил легендарного нападающего Шахтера Виктора Грачева о том, что по его мнению, случилось с командой в 2024-м году.

– Если мы берем первую половину года, а именно весеннюю часть сезона 2023/2024, то вопросов нет, ни по игре, ни по тому, как футболисты отдавались делу, как играли. Все вроде бы налажено было, и игра хорошая была, и много моментов создавали. В чем-то упрекнуть футболистов в том игровом отрезке было сложно. Это была команда, футболисты стараются, выкладываются и друг друга понимают. Приятно было смотреть. В том чемпионате никто не мог составить конкуренцию Шахтеру по игровым моментам и игровым качествам.

Никто не думал, что так случится во втором полугодии. Новый сезон – и пошло какое-то расслоение. Мне даже сложно сказать, что случилось. То ли Пушич теряет контроль над командой, то футболисты в каком-то смысле «заблудились» или переоценили свои возможности. Или же что-то в команде происходит, что более вероятно. Создается впечатление, что команда дробится на какие-то группировки, что-то кого-то не устраивает. Сложно понять, что происходит. Как-то резко футболисты осенью снизили требовательность к себе. Вот и получилась такая картина: даже не второе место в чемпионате, а только третье.

Наверное, большинству футболистов стоит пересмотреть свое отношение к тренировочному процессу и к игре. Какой-то блеклый футбол в исполнении Шахтера. Нет заряженности на ворота соперника в большинстве игр. Даже те матчи, которые выигрывались, тяжело давались Шахтеру. Мне кажется, что-то внутри произошло, – рассказал Виктор Грачев.