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  4. «Жесть!» Милевский рассказал об ужасном ДТП, в котором разбил Феррари
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 10:47 |
926
1

«Жесть!» Милевский рассказал об ужасном ДТП, в котором разбил Феррари

Бывший форвард «Динамо» не справился с управлением

30 декабря 2024, 10:47 |
926
1
«Жесть!» Милевский рассказал об ужасном ДТП, в котором разбил Феррари
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский подробно рассказал известную историю об ужасном ДТП, в котором он разбил Феррари.

– Чем вам Турция запомнилась?

– Тем, что мне не платили шесть месяцев. В итоге удалось забрать только половину зарплаты. Еще запомнилась тем, что я разбил там Феррари.

– Фото, где вы сидите на в отчаянии на обочине возле разбитой машины, до сих пор перед глазами. Как это случилось?

– Я позвонил своему водителю в Киев и говорю: «Перегони мне Феррари в Турцию». – „Ты серьезно?“. – „Ну да“. Чувак привез машину в Одессу и оттуда на пароме доставил ее в Турцию. Утром я проснулся, а Феррари уже стоит возле отеля. Я сразу же решил покататься. Во время движения потянулся вправо, чтобы включить iPod, и не справился с поворотом. Выкручиваю руль, жму на тормоз и улетаю в отбойник. Передо мной стоял штырь, и я не мог выбраться из машины, пришлось лезть через вторую дверь. Жесть!

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Артем Милевский Динамо Киев ДТП Феррари
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Saar
Холи пішки краще🤣
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