Другие новости30 декабря 2024, 09:46 |
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Не Довбик, Судаков и Мудрик. Сабо назвал лучшего игрока Украины 2024
Признание получил Илья Забарный
30 декабря 2024, 09:46 |
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Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо выбрал тройку лучших футболистов Украины в 2024 году:
- 1. Илья Забарный («Борнмут»)
- 2. Владимир Бражко («Динамо» Киев)
- 3. Андрей Лунин («Реал» Мадрид)
Интересно, что в топ-3 Йожефа не попал ни лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик, ни самый дорогой игрок УПЛ Георгий Судаков, ни звезда лондонского «Челси» Михаил Мудрик.
Ранее Йожеф Сабо назвал тройку лучших тренеров 2024 года.
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