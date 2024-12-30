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30 декабря 2024, 09:46 |
500
0

Не Довбик, Судаков и Мудрик. Сабо назвал лучшего игрока Украины 2024

Признание получил Илья Забарный

30 декабря 2024, 09:46 |
500
0
Не Довбик, Судаков и Мудрик. Сабо назвал лучшего игрока Украины 2024
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо выбрал тройку лучших футболистов Украины в 2024 году:

  • 1. Илья Забарный («Борнмут»)
  • 2. Владимир Бражко («Динамо» Киев)
  • 3. Андрей Лунин («Реал» Мадрид)

Интересно, что в топ-3 Йожефа не попал ни лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик, ни самый дорогой игрок УПЛ Георгий Судаков, ни звезда лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Ранее Йожеф Сабо назвал тройку лучших тренеров 2024 года.

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Йожеф Сабо Илья Забарный Владимир Бражко Андрей Лунин Борнмут Динамо Киев Реал Мадрид лучший игрок
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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