Не Довбик, Судаков и Мудрик. Сабо назвал лучшего игрока Украины 2024

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо выбрал тройку лучших футболистов Украины в 2024 году:

1. Илья Забарный («Борнмут»)

2. Владимир Бражко («Динамо» Киев)

3. Андрей Лунин («Реал» Мадрид)

Интересно, что в топ-3 Йожефа не попал ни лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик, ни самый дорогой игрок УПЛ Георгий Судаков, ни звезда лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Ранее Йожеф Сабо назвал тройку лучших тренеров 2024 года.