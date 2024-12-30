Фонсека оценил игру Милана против Ромы, после которой ушел в отставку
Паулу Фонсеку похвалил футболистов
Португальский специалист Паулу Фонсека, уже заявивший о своем уходе из «Милана», поделился эмоциями от игры своих подопечных против римской «Ромы» в 18 туре итальянской Серии А (1:1).
«Мы создали достаточно моментов, чтобы победить. Но не удалось реализовать их. У нас было так много возможностей для взятия ворот, ребята имели правильное настроение. Мы играли хорошо, отбирали мяч с помощью высокого прессинга, но не смогли забить», – сказал португалец.
В нынешнем сезоне «Рома» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей. «Милан» имеет 27 баллов после 17 матчей и находится на седьмом месте.
Ранее стало известно, кто заменит Паулу Фонсеку в должности главного тренера «Милана».
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