«Я набираю Суркиса». Милевский рассказал о конфликте с Блохиным

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о конфликте с Олегом Блохиным в расположении «бело-синих», который решил Игорь Суркис.

«К Олегу Владимировичу я хорошо отношусь и хочу поздравить его с наступающим новым годом. Когда у нас с Олегом Владимировичем был уже конфликт, он мне сказал: «Выселяйся из базы и переезжай на другую». Потом мне с ресепшена звонят: «Артем, вам нужно выселиться. Это приказ Блохина». Я набираю Суркиса: «Меня Блохин с базы выселяет. Что делать?».

Игорь Михайлович спокойно отвечает: «Ничего не делай. Он что, тебя туда заселял? Никто тебя не выселит, но вы как-нибудь найдите общий язык». К сожалению, нам тогда не удалось помириться», – рассказал Милевский.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».