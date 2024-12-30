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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 12:19 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:35
1412
1

«Я набираю Суркиса». Милевский рассказал о конфликте с Блохиным

Олег Блохин хотел выгнать Артема Милевского

30 декабря 2024, 12:19 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:35
1412
1
«Я набираю Суркиса». Милевский рассказал о конфликте с Блохиным
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о конфликте с Олегом Блохиным в расположении «бело-синих», который решил Игорь Суркис.

«К Олегу Владимировичу я хорошо отношусь и хочу поздравить его с наступающим новым годом. Когда у нас с Олегом Владимировичем был уже конфликт, он мне сказал: «Выселяйся из базы и переезжай на другую». Потом мне с ресепшена звонят: «Артем, вам нужно выселиться. Это приказ Блохина». Я набираю Суркиса: «Меня Блохин с базы выселяет. Что делать?».

Игорь Михайлович спокойно отвечает: «Ничего не делай. Он что, тебя туда заселял? Никто тебя не выселит, но вы как-нибудь найдите общий язык». К сожалению, нам тогда не удалось помириться», – рассказал Милевский.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».

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Артем Милевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Блохин Игорь Суркис
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Falko
І Блохін таки виселив )
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