Шахтер есть? Дулуб назвал клубы, которые его разочаровали в УПЛ

Бывший главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб назвал команды, которые больше всего его разочаровали в первой части сезона Украинской Премьер-лиги.

«Кто разочаровал? Наверное, отстающий от Динамо Шахтер на десять очков. Пусть и по потерянным разница составляет семь очков. Это очень многое. В конце концов не исключаю, что в конце сезона они могут догнать киевлян и завершение чемпионата будет драматичным.

В последнем туре года Полесье обыграло Шахтер, но житомиряне тоже разочаровали. Финансирование, подбор игроков – у клуба все есть. Но современная команда даже проигрывает по количеству очков прошлогодней команде Юрия Калитвинцева. Со знаком «минус» вспоминаю о Заре, которой не хватало стабильности».

«Добавлю в этот список Черноморец – Бабичу удалось стабилизировать ситуацию на старте, но 12 очков до зимнего перерыва слишком мало для сохранения прописки в УПЛ, и ЛНЗ – черкасцы находятся в опасной близости к переходным матчам из-за плотного расположения команд в таблице», сказал Дулуб.

Ранее сообщалось, что Олег Дулуб открестился от родины из-за войны в Украине