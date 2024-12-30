«Суд – это не признак солидности». Йовичевич – об исчезновении СК Днепр-1

Бывший главный тренер СК Днепр-1 Игорь Йовичевич откровенно признался, что думает о ликвидации украинского клуба. Специалист рассказал о финансовой части футбола.

«Конечно, досадно, потому что Днепр-1 – очень важная часть моей жизни в Украине, хотя началось все в «Карпатах». Первые эмоции никогда не можешь забыть, но два года были почти незабываемыми. Мы показывали очень хороший футбол, некоторые футболисты уже играют сегодня за национальную сборную, некоторые футболисты, как Довбик, уже играют в больших клубах – это радует меня.

Но досадная ситуация. Хотя в то время уже был знак, что она может быть, потому что всегда были немного задержки по зарплатам – такая ситуация не соответствует статусу клуба, который стремится к самым высоким целям.

Зарплаты, финансовые условия должны быть солидными, чтобы футболисты не думали об этом, а думали только о тактике, личном развитии, индивидуальном и коллективном прогрессе, чтобы результаты были такими, которые хотят болельщики и руководство. Так что очень грустно, но видите, что происходит в футболе. Такое бывает порой, так что мы должны воспринять это как ситуацию, в которую не хочется попасть никому.

Да, это досадно, грустно, когда заканчивается все судом. Суд – это не признак солидности, но справедливость есть, потому что суд стал на мою сторону. Все, что написано в контракте – так и было. Хочется забыть тот случай и просто двигаться вперед», – заявил хорват.

Хорватский специалист ранее работал в Днепре-1 (2020-2022) и Шахтере (2022-2023), выиграв УПЛ в прошлом сезоне.Для Днепра-1 последний сезон в профессиональном футболе перед приостановкой существования стала кампания 2023/24.

Ранее Игорь Йовичевич отреагировал на допинг-скандал Михаила Мудрика.