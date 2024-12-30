ВИДЕО. Новогодняя тачка. Игрок клуба УПЛ купил BMW X3 перед праздником

Защитник «ЛНЗ» Илья Путря в интервью клубному телевиденью рассказал о своей последней покупке – BMW X3 (2022 года выпуска).

26-летний защитник рассказал как он решился на покупку нового авто:

«Не хотел менять машину. У меня был Volkswagen Passat, и я был полностью доволен. Мой отец – футбольный тренер из Одессы. Ему было нужно ездить на тренировки и матчи, и его постоянно подвозили родители. Я сказал ему, что это несолидно, и давай я тебе подарю свою машину, а себе возьму новую».

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«Хотел сначала Audi Q5 и ждал подходящий вариант. У меня есть друг, который занимается машинами, и он в один момент посоветовал присмотреться к BMW X3... и через некоторое время его знакомый с Днепра продавал эту машину, её проверили, и затем я купил эту машину», – рассказал Илья.

Ориентировочная стоимость BMW X3 (2022 года выпуска) на вторичном рынке колеблется от 40 тысяч до 70 тысяч долларов: