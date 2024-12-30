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30 декабря 2024, 03:00 |
197
0

ВИДЕО. Новогодняя тачка. Игрок клуба УПЛ купил BMW X3 перед праздником

Илья Путря похвастался новой покупкой клубному телевиденью

30 декабря 2024, 03:00 |
197
0
ВИДЕО. Новогодняя тачка. Игрок клуба УПЛ купил BMW X3 перед праздником
Youtube FC LNZ. Илья Путря

Защитник «ЛНЗ» Илья Путря в интервью клубному телевиденью рассказал о своей последней покупке – BMW X3 (2022 года выпуска).

26-летний защитник рассказал как он решился на покупку нового авто:

«Не хотел менять машину. У меня был Volkswagen Passat, и я был полностью доволен. Мой отец – футбольный тренер из Одессы. Ему было нужно ездить на тренировки и матчи, и его постоянно подвозили родители. Я сказал ему, что это несолидно, и давай я тебе подарю свою машину, а себе возьму новую».

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«Хотел сначала Audi Q5 и ждал подходящий вариант. У меня есть друг, который занимается машинами, и он в один момент посоветовал присмотреться к BMW X3... и через некоторое время его знакомый с Днепра продавал эту машину, её проверили, и затем я купил эту машину», – рассказал Илья.

Ориентировочная стоимость BMW X3 (2022 года выпуска) на вторичном рынке колеблется от 40 тысяч до 70 тысяч долларов:

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фото lifestyle Украинская Премьер-лига Илья Путря ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: YouTube
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