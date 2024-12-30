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30 декабря 2024, 02:04 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:31
64
1

ВИДЕО. Пушич поздравил фанов Шахтера с Новым Годом. Реакция фанов

Марино Пушич обратился к болельщикам донецкого клуба

30 декабря 2024, 02:04 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:31
64
1
ВИДЕО. Пушич поздравил фанов Шахтера с Новым Годом. Реакция фанов
Instagram. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поздравил болельщиков «горняков» с Рождеством и наступающим Новым годом:

«Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю мира, радости, и добра! Больше приятных моментов и позитивных эмоций! Спасибо вам за поддержку! Счастливого Нового года! Дорогие фаны «Шахтера», я люблю вас!», – сказал тренер «горняков».

Реакции болельщиков «Шахтера» разделились. Некоторые фаны ответили взаимностью на слова Пушича:

«Спасибо, тренер 🔥👏🔥❤️ желаю тебе в следующем году только победы», – написал один из болельщиков.

В то же время есть и противоположный лагерь, который больше не хочет видеть Пушича главным тренером:

«Подарок (отставка) будет?», – комментариев такого содержания также хватает.

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