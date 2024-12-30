Лидер Манчестер Сити завершает 2024 год без забитых мячей
В карьере Джека Грилиша такое впервые
28-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш завершает 2024 год без забитых голов.
Последний раз Джек забивал 16 декабря 2023 года в матче против «Кристал Пэлас».
Учитывая высокие ожидания от футболиста, длительная безголевая серия вызывает вопросы среди болельщиков и футбольных экспертов.
Несмотря на это, Грилиш остается важным игроком в системе Пепа Гвардиолы, обеспечивая активность на фланге, создавая моменты для партнеров и активно работая в обороне.
В этом сезоне Грилиш сыграл 13 матчей в Английской Премьер-лиге и сделал одну голевую передачу. Также Джек сыграл 4 матча в Лиге чемпионов и 1 игру в Кубке английской лиги.
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