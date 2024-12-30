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  4. Лидер Манчестер Сити завершает 2024 год без забитых мячей
Англия
30 декабря 2024, 02:48 |
155
0

Лидер Манчестер Сити завершает 2024 год без забитых мячей

В карьере Джека Грилиша такое впервые

30 декабря 2024, 02:48 |
155
0
Лидер Манчестер Сити завершает 2024 год без забитых мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш завершает 2024 год без забитых голов.

Последний раз Джек забивал 16 декабря 2023 года в матче против «Кристал Пэлас».

Учитывая высокие ожидания от футболиста, длительная безголевая серия вызывает вопросы среди болельщиков и футбольных экспертов.

Несмотря на это, Грилиш остается важным игроком в системе Пепа Гвардиолы, обеспечивая активность на фланге, создавая моменты для партнеров и активно работая в обороне.

В этом сезоне Грилиш сыграл 13 матчей в Английской Премьер-лиге и сделал одну голевую передачу. Также Джек сыграл 4 матча в Лиге чемпионов и 1 игру в Кубке английской лиги.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джек Грилиш Манчестер Сити
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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