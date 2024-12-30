Италия30 декабря 2024, 00:24 |
722
2
Известна оценка Довбика за матч, в котором Артем отдал эффектный ассист
Рома с Довбыком сыграла вничью с Миланом
30 декабря 2024, 00:24 |
722
2
29 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Миланом» и «Ромой».
Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Матч закончился со счетом 1:1. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик провел на поле 86 минут. На 23-й минуте Артем отдал эффектный голевой пас пяткой на Пауло Дибалу.
Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в матче в 7.5 баллов. Это один из лучших результатов среди обеих команд.
Лучше чем Артем сыграли только авторы забитых голов Тиджани Рейндерс из «Милана» (7.7) и Пауло Дибала из «Ромы» (8.2).
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Комментарии 2
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Другий найкращий в команді. Віддав ассист, значить на це і заслуговує суто формально після Дібали в якого найвища оцінка. І в Мілана ще гравець вище має бал, автор гола.
7,5??? Я видимо, какой-то другой матч с участием Артема смотрел)))
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