Известна оценка Довбика за матч, в котором Артем отдал эффектный ассист

29 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Миланом» и «Ромой».

Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Матч закончился со счетом 1:1. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик провел на поле 86 минут. На 23-й минуте Артем отдал эффектный голевой пас пяткой на Пауло Дибалу.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в матче в 7.5 баллов. Это один из лучших результатов среди обеих команд.

Лучше чем Артем сыграли только авторы забитых голов Тиджани Рейндерс из «Милана» (7.7) и Пауло Дибала из «Ромы» (8.2).