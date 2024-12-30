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  4. Известна оценка Довбика за матч, в котором Артем отдал эффектный ассист
Италия
30 декабря 2024, 00:24 |
722
2

Известна оценка Довбика за матч, в котором Артем отдал эффектный ассист

Рома с Довбыком сыграла вничью с Миланом

30 декабря 2024, 00:24 |
722
2
Известна оценка Довбика за матч, в котором Артем отдал эффектный ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Миланом» и «Ромой».

Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Матч закончился со счетом 1:1. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик провел на поле 86 минут. На 23-й минуте Артем отдал эффектный голевой пас пяткой на Пауло Дибалу.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в матче в 7.5 баллов. Это один из лучших результатов среди обеих команд.

Лучше чем Артем сыграли только авторы забитых голов Тиджани Рейндерс из «Милана» (7.7) и Пауло Дибала из «Ромы» (8.2).

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Артем Довбик Милан Рома Рим Милан - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу оценки WhoScored Пауло Дибала Тиджани Рейндерс
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Другий найкращий в команді. Віддав ассист, значить на це і заслуговує суто формально після Дібали в якого найвища оцінка. І в Мілана ще гравець вище має бал, автор гола.
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0
Markus Bob
7,5??? Я видимо, какой-то другой матч с участием Артема смотрел)))
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-2
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