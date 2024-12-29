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  4. Экс-игрок Реала назвал Лунина одним из лучших вратарей мира
Испания
29 декабря 2024, 23:23 |
1350
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Экс-игрок Реала назвал Лунина одним из лучших вратарей мира

Альваро Бенито похвалил Андрея за прошлый сезон

29 декабря 2024, 23:23 |
1350
0
Экс-игрок Реала назвал Лунина одним из лучших вратарей мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший футболист Альваро Бенито высоко оценил игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в прошлом сезоне.

«Кто является лучшим вратарем в мире? Несмотря на свое возвращение в мае, Куртуа остается лучшим - он сыграл важную роль для «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Лунин был неожиданным героем. Он столкнулся с чрезвычайно сложной ситуацией, но сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал», – цитирует Альваро sportmagazine.it.

Бенито является воспитанником «Реала». За первую команду «сливочных» он сыграл 24 матча и забил 2 гола.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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