Экс-игрок Реала назвал Лунина одним из лучших вратарей мира
Альваро Бенито похвалил Андрея за прошлый сезон
Бывший футболист Альваро Бенито высоко оценил игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в прошлом сезоне.
«Кто является лучшим вратарем в мире? Несмотря на свое возвращение в мае, Куртуа остается лучшим - он сыграл важную роль для «Реала» в финале Лиги чемпионов.
Лунин был неожиданным героем. Он столкнулся с чрезвычайно сложной ситуацией, но сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал», – цитирует Альваро sportmagazine.it.
Бенито является воспитанником «Реала». За первую команду «сливочных» он сыграл 24 матча и забил 2 гола.
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