ВИДЕО. У звездного футболиста пополнение в семье. Сразу двойня

У экс-футболиста «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса и его супруги Пилар Рубио есть очень милые новости.

Пара сообщила, что у них – пополнение в семье. И речь не о детях.

Серхио и Пилар через сторис Instagram поинформировали всех, что они завели двух собачек.

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В то же время Серхио и Пилар не против, если у них появится ещё один ребенок:

«Если случится, то случится. Если нет, то нет, тогда ничего. Я не думаю, что с тем тем темпом жизни, который мы ведем, это возможно», – поделилась Пилар Рубио.

Пара воспитывает четверых детей и является образцом довольно крепкой семьи.