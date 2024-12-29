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29 декабря 2024, 23:15 |
506
0

ВИДЕО. У звездного футболиста пополнение в семье. Сразу двойня

Серхио Рамос и Пилар Рубио планируют нового ребенка

29 декабря 2024, 23:15 |
506
0
ВИДЕО. У звездного футболиста пополнение в семье. Сразу двойня
Instagram. Серхио Рамос и Пилар Рубио

У экс-футболиста «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса и его супруги Пилар Рубио есть очень милые новости.

Пара сообщила, что у них – пополнение в семье. И речь не о детях.

Серхио и Пилар через сторис Instagram поинформировали всех, что они завели двух собачек.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В то же время Серхио и Пилар не против, если у них появится ещё один ребенок:

«Если случится, то случится. Если нет, то нет, тогда ничего. Я не думаю, что с тем тем темпом жизни, который мы ведем, это возможно», – поделилась Пилар Рубио.

Пара воспитывает четверых детей и является образцом довольно крепкой семьи.

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Артем Діхтяренко Источник: Estadio Deportivo
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