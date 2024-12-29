На выход. Челси зимой планирует избавиться от четырех игроков

Лондонский «Челси» хочет улучшить свою финансовую ситуацию. Для этого клуб зимой хочет избавиться от четырех игроков.

Английский защитник Бен Чилвелл является основным игроком, который должен покинуть команду. Главный тренер Энцо Мареска не рассчитывает на игрока в будущем. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. «Челси» может отпустить игрока за сумму, которая меньше его трансферной стоимости.

Полузащитники Карни Чуквуемека и Чезаре Казадеи могут отправиться в аренду. В клубе не верят, что у этих игроков есть будущее с «аристократами».

А хавбек Харви Вейла, чей контракт истекает летом 2025 года, может покинуть клуб в качестве свободного агента.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска надеется избавиться от этих игроков как можно скорее.