ВИДЕО. Готовлю запасной аэродром. Будковский рассказал, чем занимается
Капитан луганской Зари учится на тренерских курсах
Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский рассказал, что учится на тренерских курсах:
«Скажем так, хочется, чтобы был какой-нибудь запасной аэродром. Чтобы понимать, что после футбола есть какие-то навыки, какие-то понимания. Многие тренеры меняются, что-то остается, что-то там записываешь.
Хочется донести потом эту информацию кому-то, если будешь связан с футболом, работать в какой-то команде. И хочется, пожалуй, не совершать тех ошибок, которые совершали другие тренеры. Хочется как-то совершенствоваться, быть лучшим, показывать результат с командой».
ВИДЕО. Готовлю запасной аэродром. Будковский рассказал, чем занимается
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