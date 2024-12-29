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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:56
377
0

ВИДЕО. Готовлю запасной аэродром. Будковский рассказал, чем занимается

Капитан луганской Зари учится на тренерских курсах

29 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:56
377
0
ВИДЕО. Готовлю запасной аэродром. Будковский рассказал, чем занимается
ФК Заря. Филипп Будковский

Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский рассказал, что учится на тренерских курсах:

«Скажем так, хочется, чтобы был какой-нибудь запасной аэродром. Чтобы понимать, что после футбола есть какие-то навыки, какие-то понимания. Многие тренеры меняются, что-то остается, что-то там записываешь.

Хочется донести потом эту информацию кому-то, если будешь связан с футболом, работать в какой-то команде. И хочется, пожалуй, не совершать тех ошибок, которые совершали другие тренеры. Хочется как-то совершенствоваться, быть лучшим, показывать результат с командой».

ВИДЕО. Готовлю запасной аэродром. Будковский рассказал, чем занимается

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Филипп Будковский Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу тренерские курсы видео
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
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