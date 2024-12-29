Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский рассказал, что учится на тренерских курсах:

«Скажем так, хочется, чтобы был какой-нибудь запасной аэродром. Чтобы понимать, что после футбола есть какие-то навыки, какие-то понимания. Многие тренеры меняются, что-то остается, что-то там записываешь.

Хочется донести потом эту информацию кому-то, если будешь связан с футболом, работать в какой-то команде. И хочется, пожалуй, не совершать тех ошибок, которые совершали другие тренеры. Хочется как-то совершенствоваться, быть лучшим, показывать результат с командой».

ВИДЕО. Готовлю запасной аэродром. Будковский рассказал, чем занимается