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  4. ГВАРДИОЛА: «Нас судят за последние 13 матчей. Посмотрите на другие 480 игр»
Англия
29 декабря 2024, 22:40 |
232
0

ГВАРДИОЛА: «Нас судят за последние 13 матчей. Посмотрите на другие 480 игр»

Наставник «горожан» поделился впечатлениями от 500 матчей за рулем команды

29 декабря 2024, 22:40 |
232
0
ГВАРДИОЛА: «Нас судят за последние 13 матчей. Посмотрите на другие 480 игр»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

29 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между «Лестером» и «Манчестер Сити» (0:2). Для главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы эта игра стала пятисотым матчем в качестве наставника «Манчестер Сити».

«Да, однозначно горжусь. Лучше отпраздновать это с победой и новым годом. Спасибо всем болельщикам, которые пришли сюда. Наши болельщики на выезде невероятные. Шум даже иногда бывает громче, чем на «Этихаде». Спасибо, что приехали в Лестер, чтобы присоединиться к нам.

Я так горжусь. Я бы сейчас расплакался. Я так горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Сегодня, когда мне сказали: «Вы провели 500 игр», я сказал: «Вау».

Но нас судят за последние 13 матчей. Посмотрите на остальные 480 игр, это был невероятный период, и да, впереди еще больше», – сказал Гвардиола.

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Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Сити
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