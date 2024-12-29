ГВАРДИОЛА: «Нас судят за последние 13 матчей. Посмотрите на другие 480 игр»

29 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между «Лестером» и «Манчестер Сити» (0:2). Для главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы эта игра стала пятисотым матчем в качестве наставника «Манчестер Сити».

«Да, однозначно горжусь. Лучше отпраздновать это с победой и новым годом. Спасибо всем болельщикам, которые пришли сюда. Наши болельщики на выезде невероятные. Шум даже иногда бывает громче, чем на «Этихаде». Спасибо, что приехали в Лестер, чтобы присоединиться к нам.

Я так горжусь. Я бы сейчас расплакался. Я так горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Сегодня, когда мне сказали: «Вы провели 500 игр», я сказал: «Вау».

Но нас судят за последние 13 матчей. Посмотрите на остальные 480 игр, это был невероятный период, и да, впереди еще больше», – сказал Гвардиола.